Das Schloss Lodron erstrahlt wieder im Lichterglanz. Der Adventmarkt, der im Innenhof und im Stadtsaal an den Wochenenden 30. November und 1. Dezember sowie am 7., 8., 14. und 15. Dezember stattfinden wird, wurde von Markus Schiffer, Obmann des Kreativkreises Gmünd, Freitagabend eröffnet: „Unser Markt hebt sich von vielen anderen ab, vor allem durch die außergewöhnlich hohe Kunsthandwerksquote. Von den 55 Ausstellern bieten 48 reines Kunsthandwerk an, dazu kommen drei Kulinarik-Stände und vier Bauernläden..“