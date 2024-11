Pünktlich zum Advent öffnet am 1. Dezember der Millstätter Lichtweg seine Pforten und bietet mit zauberhaftem Rahmenprogramm jede Menge Abwechslung. Von Kulinarik, festlich geschmückten Plätzen, über Lichtinterventionen des Künstlerkollektivs „OchoReSotto“ bis hin zu einer Schiffsfahrt, all das bietet der Advent in Millstatt. Beim Pre-Opening am Donnerstag freuten sich Veronika Palle, Obfrau des Tourismusverbands Millstatt, sowie Stefan Brandlehner, Geschäftsführer der Tourismusregion Millstättersee – Bad Kleinkirchheim – Nockberge, erste Einblicke in den 2,3 Kilometer langen Lichtweg zu geben.