Kurz nach ihrer Amtsübernahme als Präsidenten der Kiwanisclubs Spittal/Drau und Spittal Porcia haben Hubert Steindl und Gundi Kaller-Grill mit den Klubmitgliedern ein intensives Wochenende zu bewältigen: Es startet der zweitägige Verkauf des Kiwanis-Kunst-Adventkalenders sowie die Durchführung des Benefizkonzertes mit Uwe Geisler & Band.

Die Vorderseite des Kiwanis-Kunst-Adventkalenders, der von den Damen und Herren der beiden Klubs erstellt wurde, ziert das Werk „Bird“ von Melanie Joch. Die freischaffende Künstlerin stammt aus Leonberg (Deutschland), studierte auf der Merz-Akademie in Stuttgart und wohnt seit 1998 in Spittal. Der Kalender wird am 22. und 23. November im Stadtparkcenter sowie im Neukauf Spittal von den Klubmitgliedern angeboten. „Der Erlös aus dem Verkauf kommt beeinträchtigten Kindern in der Region zugute – getreu unserem Motto ,Wir bauen den Kindern eine Brücke in die Zukunft,“ erklären die beiden Präsidenten. Mit dem Kauf des Kalenders kann man auch Sachpreise, wie Kurzurlaube, Sparcard, Gutscheine und vieles mehr gewinnen. Hauptpreis ist das Originalbild.

„Der Geschichtenerzähler mit der Gitarre“

Auch der Erlös aus dem Benefizkonzert fließt in soziale Zwecke. Uwe Geisler, der in Bayern als „der Geschichtenerzähler mit der Gitarre“ bezeichnet wird, verarbeitet musikalisch eigene Erlebnisse, die sein Leben beeinflusst haben, in melancholischen wie auch rockigen Tönen. Laut Eigendefinition wurde er „auf der Sonnenseite des Lebens geboren“, will aber auch auf die Schattenseiten des Lebens aufmerksam machen. Das Konzert beginnt am Samstag, dem 23. November, um 19 Uhr im Stadtsaal Spittal.