Schon sehr früh hat Patrick Hubmann (36) aus Greifenburg seine Kletterleidenschaft erkannt. Im zarten Alter von 13 Jahren hat er die Nordrampe des Roten Turmes (Schwierigkeitsgrad drei plus) in den Lienzer Dolomiten bezwungen. Weil er seine Kletterkünste kontinuierlich verbessert hat, kann man ihn wohl als einen der besten Heeres-Kletterer Österreichs bezeichnen. Denn bereits 2022 hat er zum ersten Mal die Heeresmeisterschaften gewonnen. Jetzt konnte er in der Kletterhalle Mühldorf, also in der engeren Heimat, erneut den Heeresmeister-Titel erringen.