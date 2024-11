Am Anfang habe er schon gedacht: „Oh Gott, was ist das für eine Rolle?“ Immerhin singt und spielt Matthias Störmer in „Stallerhof“ einen Vergewaltiger, der ein beeinträchtigtes, junges Mädchen schwängert. „Gleichzeitig war ich wahnsinnig froh, einmal etwas ganz Neues zu machen. Als Darsteller ist es die größte Herausforderung, jemanden zu spielen, der so ganz anders ist als man selbst.“ Weil er hinter die Rolle schauen wollte, habe er sich auch gefragt: „Wie ist der Sepp geworden, was er ist? Ein Versager, der kein Ventil hat, der alles machen muss, der von den Hofherren schlecht behandelt wird. Man soll kein Mitleid mit dem Täter haben, aber zumindest versuchen, ihn zu verstehen“, sagt der Bariton.