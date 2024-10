Seit ich meine Professur vor zwei Jahren zurückgelegt habe, kann ich mich wieder vermehrt dem Komponieren zuwenden. Komponieren heißt für mich weniger Erfinden als vielmehr Finden. Komponieren ist immer Knochenarbeit“, sagt Gerd Kühr. Der aus dem Kärntner Lesachtal stammende Musiker gilt als einer der bedeutendsten zeitgenössischen Komponisten Österreichs. Nach Klavierstudien am Kärntner Landeskonservatorium absolvierte er am Mozarteum in Salzburg erfolgreich das Dirigier- und Kompositionsstudium und das Lehramt aus Musik und Geschichte. Er begann als Dirigent an den Opernhäusern in Graz und Köln, von 1995 bis 2020 war Kühr Professor für Komposition und Musiktheorie an der Grazer Kunstuniversität.