Noch schnell kostenlos in die „Tosca“? Mit der Schule gratis in „Iphigenie auf Tauris“ oder mit Freunden in „Dance Episodes“? Das alles ist ab sofort für junge Menschen bis 27 Jahre möglich. Das Stadttheater Klagenfurt und die Volksbank Kärnten haben dafür eine wohl einzigartige Kooperation geschlossen: „Wir haben heuer mit unseren Eigentümer-Vertretern entschieden, einen Teil des Gewinns in größere Projekte zu stecken, ganz unter dem Motto: aus der Region für die Region“, sagt Volksbank-Vorstand Alfred Holzer. Im ersten Schritt sei man bewusst auf das Stadttheater Klagenfurt zugegangen: „Kultur fördert Kreativität und vermittelt Normen und Werte. Und es ist Teil unserer regionalen Identität, junge Menschen zu fördern“, ergänzt der Vorstandsvorsitzende Johannes Jelenik.