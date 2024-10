Maria Callas (1923 bis 1977) war „la Divina“, die Königin der Oper. Terrence McNally erzählt in seinem Stück „Meisterklasse“ von Meisterkursen, die sie gegen Ende ihrer Karriere an der Juilliard School in New York gab und schildert Callas als launenhafte und schonungslose Lehrerin. Am Wiener Volkstheater feierte Andrea Eckert als Maria Callas 1997 Premiere, das Stück wurde dort über 12 Saisonen vor ausverkauftem Haus gespielt und begeisterte in 170 Vorstellungen mehr als 170.000 Besucherinnen und Besucher. Anlässlich des 100. Geburtstags der Diva im Vorjahr ist Andrea Eckert wieder als Maria Callas auf die Bühne zurückgekehrt, derzeit ist die „Meisterklasse“ am Stadttheater Klagenfurt zu sehen.