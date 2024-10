Im Jahr 2008 inszenierte Aron Stiehl am Stadttheater Klagenfurt „Schlafes Bruder“. Als musikalischer Assistent war ein junger Taiwanese mit dabei. Jahre später begegneten sich Stiehl und Chin-Chao Lin in Regensburg wieder: Der eine als Regisseur von Emmerich Kálmáns Operette „Die Herzogin von Chicago“, der andere als neuer Generalmusikdirektor des Hauses, der die Produktion musikalisch leitete. Nun wechselt Chin-Chao Lin nach Klagenfurt und wird ab 2025/26 vorerst für vier Jahre neuer Chefdirigent des Kärntner Sinfonieorchesters. „Er ist ein Dirigent, der szenisch mitdenkt. Seine beeindruckende Vielseitigkeit zeigt sich in einem tiefen Verständnis für das gesamte Repertoire des Musiktheaters“, streute ihm Aron Stiehl im Rahmen einer Pressekonferenz Rosen. Außerdem, so der Stadttheater-Intendant, brauche man auch „ein Show-Talent, das Musik verkaufen kann.“ Chin-Chao Lin habe als Dirigent des Neujahrskonzerts 2024, mit dem er sich dem Kärntner Publikum vorgestellt hat, gezeigt, dass er dieses Talent habe.