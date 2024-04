„Ich bin, was ich bin“ – „I Am What I Am“ – der größte Hit aus dem Musical „Ein Käfig voller Narren“ („La Cage aux Folles“), von vielen Interpreten, unter anderem von Shirley Bassey und Gloria Gaynor, gesungen, wurde auch zur Emanzipationshymne und charakterisiert das gesamte Stück, das für Toleranz und Offenheit wirbt.