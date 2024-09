Im Alter von 17 Jahren besuchte er eine Oper im Stadttheater Klagenfurt. „Damals dachte ich: Auf der Bühne singen, das wäre cool. Aber ich hatte keine Ahnung, wie man dahin kommt“, erzählt Josef Pepper. Der Friesacher, der Mitglied im örtlichen Männergesangsverein und im Kirchenchor war, studierte nach der Matura dann erst einmal Informatik in Klagenfurt, bevor er doch noch die Aufnahmeprüfung an der Kunstuniversität Graz machte. Als Organisator des Theaterfests, zu dem das Stadttheater heute lädt, ist es ihm daher auch ein Bedürfnis, junge Menschen vor den Vorhang zu holen. Erstmals gibt es eine Zusammenarbeit mit Musikschulen und der Mahler-Privatuniversität: „So wollen wir der Jugend Wege zeigen, wie man in diese Berufsfelder kommt.“