Das Bekenntnis zum Kärntnerlied hat Richi Di Bernardo vor 21 Jahren dazu bewegt den „Stillen Advent der Kärntner Volkskultur“ ins Leben zu rufen. Seit letztem Jahr trägt dieses Traditionsbewusstsein sein Nachfolger Wolfgang König weiter. Und auch heuer werden einige der bekanntesten Kärntner Chöre, wie die Kärntner aus Maria Wörth, die Rosentaler, die Kärntner Stubensinger, die Vokalsolisten Kärnten, oder der Carinthia Chor Millstatt bei den Konzerten für ganz besondere Adventstimmung sorgen. „Insgesamt wird es diesmal zwölf Konzerte geben. Gestartet wird am 30. November in der Stadtpfarrkirche in Villach, drei Konzerte wird es im Landhaushof und eines im Dom in Klagenfurt geben“, kündigt König an.

Klangerlebnis

Begleitet werden die Chorsänger von Harfenmusik und diversen Instrumenten, womit ein einzigartiger musikalischer Adventzauber erschaffen werden soll Die Lesungen von geistlichen Texten zwischen den musikalischen Darbietungen sorgen für eine besinnliche Stimmung. Ambiente und Akustik in den Kärntner Kirchen sorgen für ein großartiges Klangerlebnis. „Ein besonderer Dank gilt den Kärntner Pfarren für die Unterstützung des „Stillen Advents“, sagt König

Der Stille Advent stehe auch unter einem karitativen Stern, erklärt der Veranstalter: „Es wird auch heuer für die Bedürftigen in Kärnten Geld gesammelt, das am Ende „Kärntner in Not“ überreicht werden wird“.