Eine festlich geschmückte Tanne, Lieder wie „Stille Nacht, heilige Nacht“ und ein gedeckter Tisch, an dem alle Verwandten Platz finden – all das gehört zu einem klassischen Weihnachtsfest. Um sich im Vorfeld auf die besinnliche Zeit einzustimmen, wird auf Dekorationen gesetzt. In den Blumengeschäften und Gärtnereien in Oberkärnten hat die Weihnachtszeit begonnen. Die Mitarbeiter binden Adventkränze und dekorieren Gestecke.