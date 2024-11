Seit drei Jahren werden Schüler und Schülerinnen im Lieser-Maltatal mit der Klima-Aktion „Cool in die Schul“ dazu motiviert, die Öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen und mit jeder Fahrt Punkte zu sammeln. Das Konzept ist einfach: Schüler, die klimafreundlich in die Schule kommen, sammeln Punkte. Diese werden über das Handy und mit QR-Code im Schulbus gesammelt. Fußgänger vermerken jeden zurückgelegten Schulweg in einem Fußgänger-Pass. Für die gesammelten Klimapunkte erhalten die Schüler dann eine Belohnung.

Der Siegespreis in der Gesamtwertung für den „Bus-Champion 2024“ geht an Magdalena Zippusch. Ihr wurde ein neuer Atomic-Ski inklusive Bindung und ein Uniqa-Skihelm überreicht. Das besondere Markenzeichen auf dem Helm: Die Unterschrift von Skistar Marco Schwarz. Die Organisatoren von „Cool in die Schul“ Marlene Bacher und Hermann Florian, KEM Manager der Region und Hauptsponsor, gratulierten gemeinsam mit Christian Snurer, Marketingleiter von Uniqa Klagenfurt.

Die Aktion wird fortgeführt

Für die 13-jährige Gewinnerin gehören Fahrten mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln bereits zum Alltag. Öfters reist sie selbstständig mit dem Zug von Spittal nach Wien, um ihre Patentante zu besuchen. In zwei Jahren wird sie ihr Schulweg von Kremsbrücke nach Villach führen. „Ich kenne mich mit dem Bus und dem Zug gut aus. Das Fahren macht mir Spaß. Seit diesem Jahr fahren auch viel mehr Busse ins Tal und sogar auf den Katschberg. Da werde ich noch öfter zum Skifahren hinauf pendeln“, freut sich die Siegerin.

Ab Februar 2025 wird die Aktion wieder fortgeführt. Derzeit werden technische Umstellungen in den Linienbussen vorgenommen, damit der Punkte-Scanvorgang noch leichter und selbstständiger durch die Schüler erfolgen kann.