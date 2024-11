Das Weihnachtsdorf in Spittal öffnet am 28. November © Stadtgemeinde Spittal

Es weihnachtet, der erste Schnee hat der Region Oberkärnten winterliches Flair geschenkt. Zahlreiche Adventmärkte laden dazu ein, in festliche Stimmung zu kommen. Die Märkte bieten nicht nur Kunsthandwerk und kulinarische Genüsse, sondern auch stimmungsvolle Erlebnisse, die den Zauber der Vorweihnachtszeit in jeder Ecke spürbar machen.

Die Vorbereitungen in der Stadt Spittal laufen auf Hochtouren. Weihnachtsbeleuchtung wird aufgestellt, Christbäume schmücken das Stadtgebiet und das Weihnachtsdorf im Schlosspark nimmt Form an. Die Eröffnung erfolgt am 28. November um 17 Uhr mit Bürgermeister Gerhard Köfer und musikalischer Begleitung. Der Weihnachtsmarkt verzaubert mit einem vielfältigen Angebot: Von regionalen Spezialitäten wie Frigga und Apfelradl’n bis hin zu handgefertigten Produkten, die als Weihnachtsgeschenke geeignet sind. Tägliche musikalische Darbietungen und Veranstaltungen wie das Kasperltheater und der Krampuslauf bringen Abwechslung in das Weihnachtsdorf.

Von Markt zu Markt mit dem Adventshuttle

Autofrei den Advent erleben und Silvester feiern – das macht das neue Adventshuttle der Millstätter See - Bad Kleinkirchheim - Nockberge Tourismusmanagement GmbH an den vier Adventwochenenden möglich. Mit dem Adventshuttle-Ticket, erhältlich in den Tourismusbüros rund um den Millstätter See, im Online-Erlebnisshop und in den teilnehmenden Betrieben, können Gäste den ganzen Tag ohne Umwege zwischen den Märkten pendeln – von Spittal bis nach Radenthein. Der Shuttlebus fährt im Stundentakt und bringt seine Fahrgäste bequem von einem festlichen Höhepunkt zum nächsten. Der Fahrplan ist auf der Website www.seeundberg.at ersichtlich.

Der Millstätter See wird ab 1. Dezember zu einem Winterzauber für die ganze Familie. Am Millstätter Lichtweg, der durch die Anlage des Barbara-Egger-Parks weiter ins Ortszentrum führt und am Seeufer endet, sorgen auf rund 2,4 Kilometern mit einer reinen Gehzeit von rund 40 Minuten kunstvolle Lichtprojektionen des Künstlerkollektivs „OchoReSotto“ aus Graz und Lichtinterventionen von Hanno Kautz für eine magische Atmosphäre. Besonders eindrucksvoll ist die Fassade des Stifts Millstatt, die durch komplexe Projektionen in Szene gesetzt wird.

Für Kinder ist der sprechende Feenbaum „Lindarius“ ein Höhepunkt in Millstatt © KK/MBN/Gert Perauer

Ein weiterer Höhepunkt für Kinder ist der sprechende Feenbaum „Lindarius“, der täglich ab 17 Uhr im Innenhof des Stifts seine Märchenwelt zum Leben erweckt. Im Strandbad Millstatt können Besucher Wunsch-Schiffchen auf den Weg schicken und im Christkindlpostamt ihre Weihnachtswünsche zu Papier bringen. Für winterliche Erlebnisse sorgt die MS Porcia, die von 1. Dezember bis 3. Jänner, jeweils samstags und sonntags, auf Schifffahrten den Millstätter See erkundet. Am 30. Dezember findet ein Adventmarkt im Innenhof des Stifts Millstatt statt. In Döbriach können Besucher am 22. Dezember und 5. Jänner an den Räucherwanderungen mit Räucher-Kathi und dem Sagamundo-Team teilnehmen.

Ski- und Thermenadvent

Bereits heute, am 24. November, wird weihnachtliche Stimmung am Adventmarkt in Seeboden sowie in Mühldorf verbreitet. In der Adventzeit ist außerdem jeden Freitag (6., 13. und 20. Dezember) im Zuge des Landmarkts das Standl des Cafés „Sitzwohl“ am Hauptplatz Seeboden geöffnet. Es gibt Raclettebrot, Glühwein und Glühmost und Punsch. Auch hausgemachte Kekse für daheim, Mehlspeisen für die Adventjause und Geschenke für den Gaumen. An den Advent-Sonntagen findet in Seeboden jeweils das Adventsingen des MGV Seeboden in der Jakobuskirche statt.

Ab dem 30. November verwandelt sich Bad Kleinkirchheim, jeweils von Donnerstag bis Samstag, in ein Weihnachtsdorf. Hier erwartet die Gäste eine Mischung aus Weihnachtsmarkt, Ski- und Thermengenuss. Der Christkindlmarkt im Kurpark lockt mit regionalen Köstlichkeiten und Kunsthandwerk. Kinder können sich auf Basteln, Kinderschminken, Alpaka-Spaziergänge sowie Zauber- und Feuershows freuen. Jeden Donnerstag wird in der Familien- und Gesundheitstherme St. Kathrein „Schwimmen im Kerzenschein“ angeboten und jeden Samstag gibt es Kinderprogramm.

Im Einklang mit der Natur

Der Mallnitzer Bergadvent in der Nationalpark-Region Hohe Tauern ist eine Oase der Ruhe und Besinnlichkeit. Zwischen den schneebedeckten Bergen kann man in eine magische Welt eintauchen. Der Adventmarkt findet an den Wochenenden im Dezember statt. Der Markt bietet eine Vielzahl an Attraktionen: ein Lichterpfad entlang der Bachpromenade, eine Kunstausstellung, eine Modelleisenbahn-Anlage, Vorlesestube, Winterlounge, Punschhütte und Rodeln am Zauberteppich, Wichtelwerkstatt, Christkindlpostamt, Mini-Adventmarkt, Nationalpark Ausstellung sowie Lamawanderung.

Im Lieser- und Maltatal kann der Advent erwandert werden: Der Katschberger Adventweg, ein Rundweg mit Liedern und Geschichten, sorgt für Weihnachtsstimmung. Vom 29. November bis 25. Dezember kann jeden Mittwoch, Freitag, Samstag und Sonntag ein Winter-Spaziergang auf 1750 Höhenmetern gemacht werden. Beim Advent im Maltatal führt ein beleuchteter Weg zu einer Weihnachtskrippe beim ersten Gössfall, dort gibt es am 8. Dezember, ab 14 Uhr, einen Weihnachtsmarkt. Beim Advent im Innenhof des Schlosses Lodron in Gmünd kann ab dem 29. November an den Wochenenden die Wartezeit bis zum Heiligen Abend verkürzt werden. Auf Schloss Greifenburg kann die Vorweihnachtszeit am 1. Dezember von 11 bis 18 Uhr mit Handwerkern und Musikern aus der Region eingeläutet werden.

Am Katschberger Adventweg kann ab 29. November wieder spaziert werden © APA / Michael Stabentheiner

Adventszauber für Groß und Klein

Am Raiffeisenbank-Platz in Radenthein erwartet Besucher am 29. November ein stimmungsvoller Adventauftakt mit Chören, einem Streichelzoo, einer Zaubershow und einer beeindruckenden Feuershow. Am 20. Dezember wird das Radentheiner Christkind höchstpersönlich kommen, um den Kindern Geschenke zu bringen und für Fotos zur Verfügung zu stehen. Der Chor der VS Döbriach sorgt für musikalische Weihnachtsstimmung. Weitere Adventmärkte gibt es in Krems am 30. November, in Irschen am 1. Dezember, in Obervellach am 5. Dezember, in Rangersdorf am 7. Dezember und in Rothenthurn an allen vier Adventsamstagen.

Es weihnachtet auch im Bezirk Hermagor: Beim „Advent beim Bistro“ in Hermagor erwartet Besucher an vier Freitagen ein Mix aus regionalen Produkten, Kunsthandwerk, Kulinarik, Kinderkrampuslauf, Nikolauslauf und musikalischen Darbietungen der Musikschule. In Kötschach-Mauthen verwandelt sich der Kirchenplatz an zwei Wochenenden in einen Adventmarkt mit regionalen Produzenten und Kunsthandwerk.