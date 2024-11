Rechtzeitig vor dem Beginn der Adventzeit hat die Stadtgemeinde Spittal bereits alle Vorbereitungen getroffen, um die Stadt in festliche Stimmung zu versetzen. Vor dem Schloss Porcia wurde eine etwa 13 Meter hohe Fichte aufgestellt, die von der Lebenshilfe Spittal gespendet wurde und bereits bei Einheimischen sowie Besuchern für weihnachtliche Atmosphäre sorgt. Auch am Neuen Platz wird ein Christbaum aufgestellt, der von der Familie Seebacher aus Spittal zur Verfügung gestellt wurde.

Gestern wurde der Baum per Kran aufgestellt © Eggspress

Zur Eröffnung des Weihnachtsdorfes am 28. November um 17 Uhr wird die Weihnachtsbeleuchtung angebracht, sodass die gesamte Stadt spätestens dann in festlichem Glanz erstrahlen wird. Weitere Informationen zum Weihnachtsdorf sind unter www.spittal-drau.at zu finden. Der Tourismusverband sowie zahlreiche Unternehmen unterstützen die Stadt bei der festlichen Gestaltung: Insgesamt 130 Christbäume werden aufgestellt und festlich geschmückt.

„Christbaumaktion mit Herz“

Der Rotary Club Spittal an der Drau startet auch heuer wieder seine traditionelle Christbaumaktion, bei der der Erlös Menschen in akuten Notlagen in Oberkärnten zugutekommt. Die Christbäume stammen aus der Region und werden von der Familie Irsa vom Gutsbetrieb Schloss Dornbach im Maltatal in Handarbeit und gemäß den Mondphasen geschnitten bereitgestellt.

Die Gutscheine sind in der Hubertus Apotheke, bei Optiker Nitsch, der BKS sowie bei Farben Hübner und den Mitgliedern des Rotary Clubs Spittal erhältlich. Die Bäume können beim Zebra in der Villacherstraße in Spittal, im Stadtladen in Gmünd oder direkt im Schloss Dornbach ausgesucht und abgeholt werden.