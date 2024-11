Vor 40 Jahren gründeten vier Radentheiner bei einer Weihnachtsfeier das Quartett Almrose, das bis heute noch in Originalbesetzung auftritt. Vergangenen Freitagabend, am 15. November, feierten sie im Stadtsaal Radenthein ihr 40-jähriges Bestehen. Das Jubiläum wurde mit einem Festkonzert zelebriert. Peter Rabitsch (1. Tenor), Walter Oberlerchner (2. Tenor), Andreas Moser (1. Bass) und Wilhelm Krug (2. Bass) singen seit vier Jahrzehnten unverändert in derselben Besetzung. Mitgefeiert haben der MGV Almrose, bei dem die vier Sänger ebenfalls schon Jahrzehnte mitsingen, und das Mirnockquartett.

Durch das Programm führten Benjamin Buchacher und Mario Leeb. Besonders berührend waren die Videobotschaften von Wegbegleitern des Quartetts, die über eine Video Wall eingespielt wurden. „Wir werden in Zukunft etwas leiser treten, jedoch gemeinsam proben und singen, um die Kärntner Gesangstradition lebendig zu halten“, so das Quartett Almrose. Der Bürgermeister der Stadtgemeinde Radenthein Michael Maier überreichte dem Quartett eine in Stein gemeißelte Ehrenurkunde. Zudem wurde dem Quartett die Goldene Ehrenmedaille vom Kärntner Sängerbund (KSB) verliehen.