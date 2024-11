Im gemischten Kiwanis Club Millstättersee fand die erste feierliche Amtsübergabe statt. Margherita Schmid, die im Sommer 2023 als Gründungspräsidentin das Amt übernommen hatte, übergab die Präsidentschaft an Ingrid Feichter. Schmid konnte auf ein erfolgreiches Clubjahr zurückblicken, in dem sie mit ihrem Team Projekte für Kinder in der Region realisierte.

Dank des engagierten Einsatzes der Clubmitglieder wurden unter anderem bereits zum zweiten Mal kostenlose Warnwesten an Schulanfänger in den Volksschulen von Radenthein bis Lieserbrücke verteilt. Die Volksschule Millstatt erhielt eine finanzielle Unterstützung, die es den Kindern ermöglichte, das Theaterstück „Peter und der Wolf“ im Schloss Porcia zu besuchen. Auch die Volksschule Radenthein/Döbriach profitierte von der Arbeit des Clubs, der das Präventionsprojekt „Mein Körper gehört mir“ förderte. Ein weiterer Beitrag ging an das Musikprojekt „YourSmile“.

Am Millstätter Lichtweg vertreten

Bei der Übergabe der Amtskette wurde zudem ein neues Mitglied in den Club aufgenommen. Mit Brigitte Brosch konnte der Kiwanis Club Millstättersee eine Unterstützerin gewinnen, die den Club künftig aktiv bereichern wird. Die neue Präsidentin Feichter wird weiterhin von Sekretärin Deborah Schumann und Schatzmeisterin Leonie Staber unterstützt. Zudem wurde bereits die zukünftige Präsidentin für das Jahr 2025/26, Angelika Brandner, bekannt gegeben.

Brigitte Brosch ist ein neues Mitglied im Kiwanis Club Millstättersee © Kc Millstättersee/schumann

In der Adventzeit werden die Mitglieder des Kiwanis Clubs Millstättersee am „Millstätter Lichtweg“ mit einem Stand vertreten sein, wo von Freitag bis Sonntag heiße Getränke und wärmende Suppen am „sprechenden Feenbaum“ im Innenhof des Stiftes angeboten werden. Weitere Charity-Veranstaltungen sind für 2025 geplant.