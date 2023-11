Mit dem Kiwanis Club Millstättersee wurde der mittlerweile 85. Kiwanis Club in Kärnten gegründet. Der gemischte Service-Club mit 16 Mitgliedern wurde von Rainer Werchner ins Leben gerufen und macht es sich zur Aufgabe, durch das Sammeln von Spenden bedürftige Kinder aus der Region oder lokale Bildungsinitiativen zu fördern. Präsidentin ist Margherita Schmid, die von Deborah Schumann und Leonie Staber im Vorstand unterstützt wird. Die Mitglieder treffen sich einmal im Monat in Pesenthein im Clubhaus Familienhotel Steindl.

Kürzlich konnte der neue Club sein erstes Projekt umsetzen: 200 Sicherheitswesten wurden an Schulanfänger in Obermillstatt, Döbriach, Radenthein, Bad Kleinkirchheim, Treffling, Lieserbrücke und Seeboden verteilt, damit sie in der Morgendämmerung und Dunkelheit besser sichtbar sind. An zwei Wochenenden im Dezember will der Kiwanis Club Millstättersee auch in Millstatt beim „Lichtweg im Advent“ mit Glühwein, Kinderpunsch, Früchtebrot, Weihnachtssuppe und Lebkuchen mit dem Verein Stiftsmuseum Gelder sammeln. Außerdem wurde mit einem Spendenbetrag die Aktion „Mein Körper gehört mir“ an Volksschulen in der Region unterstützt.