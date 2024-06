Die Idee eines Sommerkinos hatten die Damen des Kiwanis Clubs Spittal Porcia schon seit einigen Jahren, die Umsetzung ließ allerdings aus unterschiedlichen Gründen auf sich warten. „Zuerst kam uns die Pandemie dazwischen, dann war es immer wieder unsicheres Wetter oder ein passender Austragungsort “, schildert Präsidentin Edeltraud Lenhard. Fündig wurden die 32 Damen, die sich in ihrer Freizeit karitativ engagieren, heuer allerdings in Millstatt: Sie fanden für ihr Vorhaben bei Kinobetreiber Max Wohlkönig ein mehr als offenes Ohr. Wohlkönig sperrte das „Millino“ nicht nur extra für die Wohltätigkeitsvorstellung im Betriebsurlauf auf, sondern kam ihnen auch bei der Miete sehr großzügig entgegen.

Erlös fließt in die Suchtprävention

„Unsere Mitglieder übernahmen den Kartenverkauf und so konnten wir uns über einen vollen Kinosaal, der 175 Personen Platz bietet, freuen“, sagte Lenhard, die bei der Organisation auf die tatkräftige Hilfe von Ulrike Heller-Kotric, Roswitha Oberlercher-Heitzmann und Eveline Skalla-Sittlinger zählen konnte. Gezeigt wurde die britische Komödie „Grasgeflüster“ in deutscher Sprache. Nachdem es in dem Film unter anderem um illegale Substanzen geht, wird der Erlös für Supervisionsprojekte und Suchtprävention an Oberkärntner Schulen verwendet werden.