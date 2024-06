Sie punkten mit heimischem Essen, exzellentem Service und mit ihrem einzigartigen Ambiente und Ausblick – die österreichischen Wanderhütten stehen ihren Konkurrenten in den tieferen Lagen definitiv um nichts nach. Die Besten unter ihnen hat „Falstaff“ auch dieses Jahr ausgezeichnet: Insgesamt befinden sich 818 Hütten aus sieben Bundesländern im großen Online-Hüttenguide. Bewertet wurde in den drei Kategorien Essen, Ambiente und Service, eine Maximalpunktezahl von 100 konnte dabei erreicht werden. Wirft man einen Blick ins kärntenweite Ranking, fällt auf, dass ausschließlich Hütten aus Oberkärnten den Sprung in die Top 10 geschafft haben.

Angeführt wird die Liste von der Elberfelder Hütte aus Heiligenblut mit 97 Punkten. Platz zwei geht an die Oberwalderhütte, die sich ebenfalls in Heiligenblut befindet, mit 96 Punkten und Rang drei holte sich mit 95 Punkten die Gamskogelhütte am Katschberg.

Plätze vier bis neun

Knapp nichts aufs Podest geschafft hat es die Salmhütte aus Heiligenblut mit 94 Punkten, 93 Punkte und Platz fünf sicherte sich die Alexanderhütte und Sennerei Alexanderalm aus Millstatt. Die Plätze sechs bis neun gehen an die Millstätter Hütte aus Millstatt (93 Punkte), die Wolyaerseehüütte im Lesachtal (93 Punkte), die Lammersdorfer Hütte und Sennerei aus Millstatt (93 Punkte), die Schwaigerhütte aus Millstatt (92 Punkte) und die Strohsackhütte-Talstation Strohsackbahn in Bad Kleinkirchheim (92 Punkte).