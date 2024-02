Ob mit Wohnmobil, Caravan oder Zelt – Solche Reisen werden immer beliebter. Das ist das Ergebnis einer Auswertung des des Reise- und Buchungsportals www.camping.info. Im Zuge dieser Studie wurden auch die beliebtesten Campingplätze ermittelt. Unter die Top fünf österreichweit und auf Platz zehn europaweit und damit einer der Gewinner des „camping.info Award 2024“ hat es Camping Brunner am See in Döbriach am Millstätter See geschafft.