Über einen Gläubigerantrag am Landesgericht Klagenfurt wurde ein Konkursverfahren über die Firma von Juliane Brandner aus Steinfeld eröffnet. Sie ist Anbieterin von Partyservice und Catering. Die Höhe der Passiva ist derzeit noch nicht bekannt. Von der Insolvenz sind keine Dienstnehmer betroffen. Zum Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Gernot Götz aus Spittal bestellt. Forderungen können bis zum 25. März über den Alpenländischen Kreditorenverband Europa unter klagenfurt@akveuropa.at oder über den KSV1870 unter ins.klagenfurt@ksv.at eingereicht werden. Die erste Gläubigerversammlung findet am 9. April um 10 Uhr am Landesgericht Klagenfurt statt.