Über das Vermögen von Christopher Scheiber, der das „Weiße Rössl“ in Spittal betreibt, wurde das Konkursverfahren eröffnet. Der Gastronom war auch Geschäftsführer und Gesellschafter der „The Renegade GmbH“, die Ende Dezember 2023 in die Insolvenz geschlittert war. Das Konkursverfahren wurde am Landesgericht Klagenfurt über einen Gläubigerantrag eröffnet. Derzeit liegen dem KSV1870 noch keine Informationen über das Vermögen und die Schulden vor.

Ab sofort können Gläubigerforderungen bis zum 18. März über den KSV1870 angemeldet werden. E-Mail: insolvenz.klagenfurt@ksv.at. Zur Insolvenzverwalterin wurde Silvia Anderwald, Rechtsanwalt in Klagenfurt bestellt. Die erste Gläubigerversammlung, Berichts- und Prüfungstagsatzung findet am 2. April statt.