Am Landesgericht Klagenfurt wurde am Donnerstag über das Vermögen der The Renegade GmbH, der das Restaurant Renegade in der Villacher Straße in Spittal gehört, eröffnet. Die Insolvenz ist über einen Gläubigerantrag erfolgt. Ab sofort können Gläubigerforderungen bis zum 22. Jänner 2024 (gerichtliche Anmeldefrist) über den KSV1870 angemeldet werden. Mail: insolvenz.klagenfurt@ksv.at

Es liegen dem KSV1870 derzeit noch keine Informationen über das Vermögen und die Schulden vor.

Zur Insolvenzverwalterin wurde Silvia Anderwald, Rechtsanwältin in Spittal, bestellt. Die erste Gläubigerversammlung, Berichts- und Prüfungstagsatzung findet am 6. Februar 2024 statt. Dabei wird über die weitere Vorgangsweise entschieden. Laut Informationen von Google ist das Restaurant bereits dauerhaft geschlossen.