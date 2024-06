Über die Sommermonate präsentiert der gemeinnützige Kunstverein millstART im Stift, in der Stiftskirche und an See nahen Orten zeitgenössische Kunst. Der Ausstellungsschwerpunkt liegt auf Künstlerinnen und Künstler aus Kärnten und Österreich, die im dialogischen Austausch mit internationalen Künstlern, fokussiert auf den Alpe-Adria-Raum am Standort Stift Millstatt und seiner Umgebung, stehen. Kuratorin Tanja Prušnik stellte die Schau, die unter dem Motto „schön!_das leben“ von 12. Juni bis Anfang Oktober stattfindet, zusammen.

Zum Beispiel schweben auf dem See die „SunnySideUP_couplegoals“ von Gert Resinger, einem Künstler aus Kärnten, der in Wien lebt. Diese Kunstwerke tanzen, spiegeln sich im glitzernden Wasser und ruhen manchmal ganz in sich. Kunst kann sich vom Alltäglichen im Leben inspirieren lassen und voller Humor sein.

Ein Spiegelei am Stiftsareal © KK/MILLSTART

Die vom Grazer Künstler Kollektiv OchoReSotto gestaltete Lichtintervention – composition of lines –, „bewegt“ nicht nur die Betrachter, sondern mit Beginn der Dämmerung auch die Stiftsfassade. Lebenslinien, die sich miteinander verweben, sich kreuzen und wieder trennen - dieses faszinierende Zusammenspiel ist nicht nur visuell, sondern auch akustisch erlebbar, sowohl in der Stiftskirche als auch im Gewölbekeller des Stifts.

Das Kollektiv OchoReSotto gestaltete die Lichtspiele auf der Fassade des Stifts Millstatt © KK/MILLSTART

Im Kreuzgang des Stifts Millstatt beeindrucken die prunkvollen Keramik-Objekte von Gerold Tusch, einem Künstler aus Villach, der jetzt in Salzburg lebt. Diese Werke erzählen von Gedanken über das Leben, der Entwicklung von Dingen und der Schönheit der Vergänglichkeit. Zwei Gewölbebögen im Kreuzgang sind mit barock anmutenden Zier- und Stilelementen aus Keramik ausgekleidet. Alle Objekte sind präzise komponiert und gearbeitet.

Künstler reflektieren das Leben am Millstätter See

Über zwanzig Künstler stehen im dialogischen Austausch über „Schönheit, Leben, Dasein“ und reflektieren das „Leben“ am Millstätter See. Besonders intensiv werden sich die Artist in Residence Künstler Klementina Golija, Gert Resinger und Simone Kessler mit den Schönheiten zwischen Berg und See auseinandersetzen. Ihre in dieser Saison entstehenden Werke werden die Ausstellung bereichern und sorgen dafür, dass es auch bei mehrmaligen Besuchen der Ausstellung spannend bleibt