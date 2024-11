Die Region rund um den Millstätter See, Bad Kleinkirchheim und die Nockberge bietet Kaltbadestellen, Workshops und Infrastruktur für Winterbader, inspiriert von der Wim Hof Methode. Unter dem Motto „BadeZEIT 365“ laden neue, offiziell eingerichtete Kaltbademöglichkeiten am Millstätter See mit Umkleidekabinen und Infotafeln Abenteuerlustige und Wellnessfreunde ein, die klare Seeluft und die Kälte zu genießen.

Seit September läuft die Kaltbadesaison und zieht mit Workshops und Events mehr und mehr Besucher an. Die Millstätter See - Bad Kleinkirchheim - Nockberge (MBN) Tourismusmanagement GmbH gemeinsam mit den Tourismusverbänden und Betrieben fördern das Kaltbaden gezielt, um die gesundheitlichen und meditativen Vorteile inmitten der Kärntner Natur zugänglich zu machen. Die Kärnten Werbung begleitet das Kaltbadeangebot als Teil der Kampagne „Auszeit auf Kärntnerisch“.

Kaltbade-Fans finden am Ufer des Millstätter Sees im Fischerpark in Döbriach sogar zwei im Winter beheizte Umkleidekabinen vor © Michael Stabentheiner

Möglichkeiten zum Kaltbaden

Ab Dezember starten am Turracher See und Millstätter See erneut halbtägige Wim Hof-Workshops. Am 8. Dezember im Seehotel Jägerwirt auf der Turracher Höhe, am 13. Dezember in der Villa Postillion in Millstatt und am 25. Jänner im Thermenhotel Pulverer in Bad Kleinkirchheim kann das Kaltbaden probiert werden, die Workshops, um mit Atemtechniken und mentalem Training die Vorteile des Kaltbadens zu erschließen. „Zeit bewusst erleben, die eigenen Grenzen ausloten und dabei die körperliche Resilienz stärken. Unter dem Motto ‚365 Tage Baden im Jahr‘ kann jeder unsere Berg- und Badeseen von einer ganz neuen Seite kennenlernen“, fasst Stefan Brandlehner, Geschäftsführer der Tourismusregion MBN, zusammen. Die Workshops sind für Einheimische und Gäste konzipiert.

An drei Standorten am Millstätter See sind seit diesem Winter offizielle und kostenlose Kaltbademöglichkeiten eingerichtet: im Fischerpark Döbriach, am Strandbad Millstatt und am Strandbad Seeboden. Jeder Standort ist mit Infotafeln, Umkleidekabinen und Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet, sodass das Winterbaden auch Einsteigern gut zugänglich ist. Besonders komfortabel: Die Umkleidekabinen im Fischerpark Döbriach werden spätestens ab Ende November mit Infrarotpaneelen beheizt. Paul Kern vom Tourismusverband Radenthein erklärt: „Die Kleidung kann während des Badens in der Kabine hängen bleiben und ist daher schön warm, wenn man aus dem Wasser kommt.“ Auch am Strandbad Seeboden ist die Infrastruktur bald einsatzbereit – über ein Drehkreuz zugänglich und durch ein Geländer gesichert, bietet der Kaltbadeplatz hier zusätzlichen Komfort. Derzeit braucht man für das Drehkreuz die Servicekarte. Für die Nutzung in Seeboden soll derzeit noch beim Tourismusbüro nachgefragt werden.

Die Köpfe hinter den Kaltbade-Veranstaltungen: Daniela Beils, Stefan Brandlehner, Michaela Reisner, Monika Peitler, Tanja Jaming und Paul Kern © Kari/MBNTourismus

Kaltbade-Veranstaltungen in den Weihnachtsferien

In den Weihnachtsferien wird das Kaltbaden in Kärnten zum besonderen Erlebnis. Zwei Veranstaltungen bieten die perfekte Gelegenheit, das Jahr 2024 auf eine erfrischende Weise abzuschließen und das Neue Jahr mit einem „königlichen“ Kaltbad zu begrüßen.

Am 28. Dezember findet das „Raunacht-Eisbade-Event Frisch & Gsund“ in Döbriach statt. Nach einem Wim Hof-Workshop, der die Teilnehmer mit Atemtechniken und Kälteanpassung vertraut macht, geht es gemeinsam zum Eisbaden im See. Das Event ist für bis zu 50 Teilnehmer offen, eine Anmeldung ist erforderlich unter www.seeundberg.at/kaltbaden. Treffpunkt ist die Seevilla Cerny in Döbriach.

Am 6. Jänner lädt die Region zu einem „Dreikönigs-Eisbaden“ ein, das gleichzeitig den Start der „BadeZEIT 365“ markiert. Um 11 Uhr treffen sich Eisbade-Fans am Fischerpark in Döbriach, im Strandbad Seeboden und im Strandbad Millstatt am See, um das neue Jahr mit einem erfrischenden Kaltbad zu begrüßen. Für diese Veranstaltung ist keine Anmeldung erforderlich