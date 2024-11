In Oberkärnten kann rund um Seen sowie in den Bächen und Quellen die Erfahrung des Kaltbadens gemacht werden. Dabei wird in einem Wasser zwischen acht und zehn Grad gebadet. Eisbaden ist es erst dann, wenn die Wassertemperatur unter vier Grad ist. Grundsätzlich soll das Kaltbaden für den Körper gesünder sein, da der Temperaturunterschied nicht so extrem wie beim Eisbaden ist.