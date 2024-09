In den Herbstmonaten und der Übergangszeit weiß man oft nicht, wie man seine Zeit gestalten soll. Das Wetter ist launisch, die Tage werden kürzer, und für Wintersport ist es noch zu früh. Der perfekte Moment, um sich bewusst eine Auszeit zu gönnen und einfach „nichts“ zu tun. Das Vier-Sterne-Superior Hotel „Seefischer - Finest Hideaway“ in Döbriach am Millstätter See bietet seinen Gästen mit einem neuen Konzept – laut den Betreibern als weltweit erstes Hotel – genau das: Das „Nichts“ wird zum exklusiven Erlebnis für Besucher, die Entspannung und innere Ruhe suchen.