Mehrere Oberkärntner Trails erstrahlen in neuem Glanz: Wochenlang wurden die Wege mühevoll gesäubert und Schwachstellen ausgebessert. So etwa beim Sternentrail am Millstätter See: Tommy Squibb von den Trailbauers hat den in der Bike-Szene beliebten Natur-Trail wieder auf Vordermann gebracht: “Wir haben auch alle Entwässerungsprobleme behoben und Anpassungen vorgenommen, um den Trail sicherer zu gestalten und mehr Fahrspaß zu bieten.“ Der Sternentrail gilt als steil und technisch anspruchsvoll. Er zählt zu den sogenannten „Shared Trails“. Das bedeutet, dass er von Wandernden und Bikern gleichermaßen genutzt wird. Der 2,6 Kilometer lange Trail führt vom Logenplatz “Sternenbalkon” beim Alpengasthof Bergfried in Gschriet, in der Gemeinde Ferndorf, über Wald und Wiesen hinunter nach Döbriach am Millstätter See.