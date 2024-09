Die rund 600 Quadratmeter große Halle in der Villacherstraße 99 war prall gefüllt, als die Arbeitsprojekte Spittal an der Drau inklusive der Kreativtischlerei Kretha zur Eröffnungsfeier und einem Tag der offenen Tür am neuen Standort einluden. Einst diente das weitläufige Gebäude als Werkstatt, nach über fünf Monaten Bauzeit konnte – nach zehn Jahren Leerstand – nun eine neue Funktion für die barrierefreie Halle gefunden werden. „pro mente kärnten“-Obmann und Geschäftsführer Georg Spiel beschreibt die Intention der Arbeitsprojekte, die es auch in Klagenfurt, Villach und Wolfsberg gibt: „Wir wollen Menschen mit besonderen Bedürfnissen langfristige und vor allem sichere Arbeitsplätze bieten. Somit ist es ihnen möglich, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen und es mitzugestalten.“