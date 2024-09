Ab Montag, dem 30. September, müssen Autofahrer an der L11 Trefflinger Straße und der B98 Millstätter Straße in Seeboden mit temporären Verkehrsbehinderungen rechnen. Grund dafür sind Instandsetzungsarbeiten an der Trefflinger Straße im Bereich des Kreisverkehrs auf Höhe Hotel Moserhof. „Die Landesstraße befindet sich in diesem Abschnitt in einem schlechten Zustand, daher werden im Sinne der Verkehrssicherheit notwendige Sanierungsarbeiten durchgeführt“, sagt Straßenbaureferent Martin Gruber.

Halbseitige Sperre und Ampelregelung

Konkret handelt es sich um einen rund 700 Meter langen Abschnitt, der bereits Risse, Materialausbrüche, Schlaglöcher sowie starke Setzungen aufweist. Parallel dazu wird auch die desolate Stützmauer entlang der L11 saniert. Die Kosten für die beiden Maßnahmen belaufen sich auf rund 440.000 Euro und werden aus dem Straßenbaureferat des Landes finanziert. Im Baustellenbereich ist die Fahrbahn halbseitig gesperrt, eine Ampelregelung ist vorgesehen. Die Asphaltierungsarbeiten finden in den Nachtstunden statt, in dieser Zeit ist die Straße für den Verkehr gesperrt. Der genaue Zeitraum wird vor Ort bekannt gegeben. Die Bauarbeiten sind Mitte November abgeschlossen.