Am Montag, dem 19. August, starten im Bezirk Hermagor zwei Großprojekte des Land Kärntens: Dort werden die Podlaniggrabenbrücke an der B111 Gailtal Straße in der Kötschacher Ortschaft Podlanig und ein Abschnitt der L25 Egger Straße in Hermagor saniert. Über eine Million Euro werden in diese beiden Baumaßnahmen investiert, heißt es von Straßenbaureferent und Landeshauptmannstellvertreter Martin Gruber.

Die Podlaniggrabenbrücke ist an mehreren Stellen und Bauteilen schwer beschädigt und wurde deshalb bei der letzten Überprüfung nur mehr mit der Note vier bewertet. Neben Betoninstandsetzungsmaßnahmen am Brückenbauwerk selbst, muss auch die Hangsicherung erneuert werden. Außerdem werden die Fahrbahnübergänge sowie ein 500 Meter langer Abschnitt der B111 saniert. Die Gesamtkosten dafür belaufen sich auf 850.000 Euro. Die Arbeiten werden unter Aufrechterhaltung des Verkehrs, der einspurig mit einer Ampel geregelt wird, umgesetzt. Beim Aufbringen der Asphaltdeckschichte ist allerdings mit Anhaltungen bis zu 30 Minuten zu rechnen. Mitte November sollen die Arbeiten spätestens abgeschlossen sein.

Totalsperre des Baustellenbereichs

Ebenfalls am Montag rollen an der L25 Egger Straße in Hermagor zwischen Fritzendorf und Egg die Bagger an. Die Fahrbahn befindet sich auf einem rund 800 Meter langen Abschnitt in einem desolaten Zustand und muss aufgrund von Netzrissen und Schlaglöchern saniert werden. Die Kosten belaufen sich auf 230.000 Euro, Mitte September sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Umgeleitet wird zwischenzeitlich über die Gemeindestraße nach Micheldorf und Fritzendorf. Die Baumaßnahmen können unter Aufrechterhaltung des Verkehrs durchgeführt werden, Verkehrsunterbrechungen sind in Ausnahmefällen für kurze Zeit dennoch möglich. Während der Asphaltierungsarbeiten kommt es dann zu einer Totalsperre des Baustellenbereichs. Zeitpunkt und Dauer werden noch bekannt gegeben.