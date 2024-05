Der Geh- und Radweg im Bereich des Spittaler Strandbades ist in einem äußerst schlechten Zustand. Die schweren Regenfälle und Unwetter der vergangenen Monate machten dem Abschnitt entlang des Südufers am Millstätter See zu schaffen, wie Spittals Bürgermeister Gerhard Köfer berichtet: „Der äußere Teil der Straße ist dadurch abgerutscht.“ Die Schadstelle wird am 13. Mai behoben, bis einschließlich 17. Mai sollen die Sanierungsarbeiten abgeschlossen sein.

Konkret wird auf einer Länge von 15 Metern eine Schwergewichtsmauer, das sind in Beton verlegte Steine, errichtet, um die im Hang liegende Straße wieder aufzubauen und mehr Stabilität zu gewinnen. Außerdem wird ein Zaun aufgestellt und der Weg wieder Instand gesetzt. „Die Bauarbeiten nutzen wir auch für den Radweg und verbessern die Zufahrt zum Strandbad, damit sie nicht mehr so steil ist“, informiert Köfer. Weiters werde die Zufahrt zum Strandbad verbreitet, um für Lieferanten-Autos mehr Platz zu schaffen.

60.000 Euro werden investiert

Eine dauerhafte Sperre wird während den Bauarbeiten nicht errichtet, so Köfer. „Radfahrer und Fußgänger können den Bereich passieren. Man muss lediglich mit Verzögerungen rechnen, wenn beispielsweise ein Lkw etwas ablädt.“ Die Kosten belaufen sich auf rund 60.000 Euro und werden zur Gänze von der Stadtgemeinde Spittal übernommen.