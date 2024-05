In Kirchbach sorgt eine lecke Wasserleitung für viel Gesprächsstoff. Anfang Jänner dieses Jahres gab es einige Frostnächte, die ein Leitungsrohr an der Außenwand eines ehemaligen Zollhauses platzen ließen. An sich nichts Ungewöhnliches, ein solcher Schaden ist üblicherweise rasch behoben. Bei diesem unbewohntem Haus, in dem einst die Gendarmerie residierte, ist es hingegen sehr kompliziert. Der Hauseigentümer lebt in Wien, er soll in der Rechtsberatung und im Immobilienbereich tätig sein, und sei laut Marktgemeinde schwer erreichbar.