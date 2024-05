Die Stadtturm Galerie in Gmünd ist seit 30 Jahren das Flaggschiff der Künstlerstadt und der Kulturinitiative Gmünd. Hier wurden von Kulturmanagerin Erika Schuster Picasso, Albrecht Dürer, Henri Matisse, Max Ernst und viele andere international renommierte Künstler ausgestellt. Diesen Sommer haben Kunstinteressierte, die Ehre in den einzigartigen Bilderkosmos von Marc Chagall einzutauchen. Schuster kündigte bei der Vernissage am Mittwoch an, dass es die letzte große Ausstellung im Stadtturm sei, denn das im Vorjahr angekündigte „Kulturhaus“ soll 2025 eröffnet werden. Bekanntlich wurde das sogenannte „Lax Haus“ auf dem Hauptplatz in Gmünd von der „Haselsteiner Familien-Privatstiftung“ erworben. Kunstmäzen und Kunstsammler Hans Peter Haselsteiner hob als Stiftungspräsident im Vorjahr gemeinsam mit der bisherigen Kulturinitiative sowie 33 Stifterinnen und Stiftern die „Künstler:innenstadt Gmünd gemeinnützige Privatstiftung“ aus der Taufe.