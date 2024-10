In einem schnelllebigen und stressigen Alltag wünschen sich die meisten „Zeit“. Zeit mit der Familie, Zeit für sich, Zeit, um einfach einmal dem Alltag zu entfliehen. Mit der neuen Marke „Zeit für meine Zeit“ will die Tourismusregion Millstätter See - Bad Kleinkirchheim - Nockberge (MBN) rund um Geschäftsführer Stefan Brandlehner Urlaubern, Menschen in der Region und den Mitarbeitern in den Unternehmen Zeit schenken.