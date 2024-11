Das Winter-Gutscheinpaket der Kärntner Familienkarte kann jetzt bestellt werden. Am Mittwoch hat das Land Kärnten das neue Paket freigeschaltet. Wer eine Familienkarte besitzt und sich unter www.winterspassinkaernten.at anmeldet, erhält unter anderem Gutscheine für vergünstigte Tagesskikarten für Erwachsene, Kinder und Jugendliche in den Skigebieten Goldeck, Hochrindl, Koralpe, Petzen, Bodental und Grebenzen.

An einzelnen Tagen, nämlich an den Familienskitagen, kann man mit der Familienkarte komplett gratis fahren, und zwar am 14. Jänner 2025 am Goldeck, am 21. Jänner auf der Simonhöhe, am 28. Jänner auf der Hochrindl und am 3. März am Katschberg.

Aber auch einzelne Skigebiete bieten besondere Aktionstage an, an denen man vergünstigt oder kostenlos Skifahren kann. Auf der Turracher Höhe etwa gibt es schon vor Weihnachten zwei Familien-Skitage: An den Samstagen 7. und 14. Dezember ist die Tageskarte für Kinder bis zum 14. Lebensjahr gratis.

Tageskarte um 33 Euro

Während heuer in einigen Kärntner Skigebieten die Tageskarte für Erwachsene schon die 60-Euro-Marke geknackt hat, bekommt man mit einer besonderen Aktion Tageskarten zum Preis von jeweils rund 33 Euro - und zwar mit dem Kleine Zeitung-Skipass. Mit diesem erhält man insgesamt elf Tageskarten zum Preis von 256 Euro (bei Kauf bis 29. November) beziehungsweise 269 Euro für Erwachsene und 128 beziehungsweise 135 Euro für Kinder bis 14 Jahre. Erhältlich ist der Skipass ausschließlich in den Büros der Kleinen Zeitung in Klagenfurt, Villach und Spittal/Drau.

Rodel-Ausflug und günstige Ausrüstung

Abseits der Skipisten bietet das Winter-Gutscheinheft unter anderem die kostenlose Teilnahme an der Mondscheinwanderung auf die Koschuta samt anschließender Rodelpartie oder zu einer Schneeschuhwanderung am Klippitztörl am 1. Februar, beides organisiert von den Naturfreunden Kärnten. Vergünstigungen gibt es etwa bei Giga-Sport, beim Mallnitzer und beim Veldener Advent, in der Tanzschule Wankmüller in Klagenfurt oder in Pepes Genussstadl in Karnburg.

Ziel der Gutscheine sei es, dass Familien „die Freizeit gemeinsam, abwechslungsreich und vor allem leistbar verbringen“, sagt Kärntens Familienreferentin Landesrätin Sara Schaar (SPÖ), unter der die Familienkarte initiiert wurde. Mit der Karte erhält man unter anderem zwei Mal im Jahr Gutscheinpakete, Ermäßigungen in ausgewählten Kärntner Geschäften sowie kann an speziellen Familien-Workshops kostenlos teilnehmen.