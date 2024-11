Wenn die Temperaturen wieder kühler werden und die ersten weißen Flocken vom Himmerl fallen, dann kann man es schon fast nicht mehr abwarten, sich endlich wieder die Bretter unter die Füße zu schnallen und ab auf die Piste. In Kärnten warten wunderschöne Skigebiete auf Sie, die für jeden das passende Angebot bieten. Mit dem Kleine Zeitung-Skipass können Sie dabei so richtig sparen, denn er inkludiert jeweils eine Tageskarte aller zehn Hauptskigebiete und eine Tageskarte für eines von zehn Wahlskigebieten.

Wie Sie in diesem Winter bei Ihrem Hobby zusätzlich sparen können und was Sie in den Kärntner Skigebieten erwartet, erfahren Sie hier.

Auf das Gesamtpaket achten

Für Familien gibt es bei vielen Skigebieten Ermäßigungen – gerade bei mehreren Kindern kann sich das bezahlt machen. Doch nicht nur die Kleinsten fahren günstiger: Einige Skigebiete bieten auch Senioren-Rabatte an. Wer sparen will, sollte den Ausweis nicht vergessen!

Eine gute Nachricht für Kleine Zeitung Club-Mitglieder: Wirklich sparen können Sie mit dem Kleine Zeitung Skipass. Damit erhalten Sie insgesamt elf Tageskarten in verschiedenen Skigebieten.

Die Ausrüstung ausborgen

Nicht immer lohnt sich die Anschaffung einer Ausrüstung. Wer sich nur alle paar Jahre einmal fürs Skifahren begeistern lässt, sollte sich die Anschaffung ernsthaft überlegen. Immerhin braucht man so einiges: Helm, Schuhe, Ski, Stöcke und die passende Bekleidung. Um den Kauf von Letzterem werden Sie nur schwer herumkommen – alternativ können Sie natürlich auch in Ihrem Bekanntenkreis nachfragen. Außerdem müssen die Ski auch entsprechend gepflegt werden – wer das nicht selbst machen will, muss hier jährlich wieder in die Tasche greifen.

Günstiger ist da das Ausleihen der Ausrüstung. Sie sollten sich jedoch unbedingt vorab informieren, wie viel die Leihausrüstung vor Ort kostet, damit es keine bösen Überraschungen gibt. Eine Alternative: Skiausrüstung über Sportgeschäfte online reservieren und leihen. Bei manchen Anbietern macht sich das Onlinebuchen aufgrund von Rabatten extra bezahlt.

Das Skigebiet Bad Kleinkirchheim ist eines der zehn Hauptskigebiete des Kleine Zeitung-Skipass © Gert Perauer

Genug Platz für alle

Für Fans von riesigen Skigebieten mit genügend Pisten, um nach jeder Abfahrt etwas Neues ausprobieren zu können, gibt es in Kärnten auch die richtigen Anlaufstellen. Bad Kleinkirchheim und Nassfeld bieten mit jeweils über 100 Pistenkilometern die größten Skigebiete in Kärnten. Hier kann man sich den ganzen Tag austoben und hat ständig die Möglichkeit neues auszuprobieren. Langeweile kann hier keine aufkommen. Auch bei diesen Skigebieten können Sie mit dem Kleine Zeitung Skipass so richtig sparen.

Action Action Action

Für alle Action-Junkies gibt es auch beim Skifahren genügend Angebote. Egal ob auf der Turracher Höhe im Nassfeld oder in Bad Kleinkirchheim. Viele Skigebiete bieten ausgedehnte Snowparks, in denen jedes Action-Herz höher schlägt. Sowohl Skifahrer als auch Snowboarder kommen hier auf ihre Kosten. Die Turracher Höhe hat sogar den größten Fun Mountain in ganz Österreich.

Der Kleine Zeitung-Skipass ist in den Kleine Zeitung-Büros in Klagenfurt, Villach und Spittal/Drau erhältlich, bis 29. November zum Vorverkaufspreis © Adobe Stock/Lara

Spaß auch im kleinen Kreis

Ein Skigebiet muss nicht unbedingt riesig sein, um genügend Abwechslung und Spaß zu bieten. Wer es lieber klein und überschaubar mag fühlt sich in Skigebieten wie der Koralpe, dem Dreiländereck und am Mölltaler Gletscher wahrscheinlich am wohlsten. Hier hat man schnell einen Überblick über die verschiedenen Pisten und kann entspannt ein paar Stunden auf den Skiern verbringen, ohne sich große Sorgen machen zu müssen, ob man sich verfährt oder jemanden verliert. Auch die Pisten sind in kleineren Skigebieten meist nicht so überfüllt und man muss nicht so lange beim Lift anstehen, um wieder auf den Berg zu kommen.

Günstig durch die Nebensaison

Es muss nicht immer die Hauptsaison sein! In einigen Skigebieten werden die Tages- und Mehrtagestickets in der Nebensaison günstiger und damit für Sie attraktiver. Auch bei den Hotels vor Ort fallen die Preise. Ein Blick auf das Angebot des Skigebietes Ihrer Wahl und etwas Flexibilität bei der Freizeitplanung sind ratsam.

