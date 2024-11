Skispaß hoch elf!

Erleben Sie unvergessliches Skivergnügen in Kärnten und Osttirol mit dem Skipass der Kleinen Zeitung um nur 256 Euro. Erhältlich ab 12. 11. in den Kleine-Zeitung-Büros Klagenfurt, Villach und Spittal.

Geht es Ihnen auch so, dass Sie es kaum mehr erwarten können, durch frischen Pulverschnee zu gleiten, die klare Bergluft im Gesicht zu spüren und Ihren Blick über die weiße Gipfellandschaft schweifen zu lassen? Dann haben wir eine gute Nachricht für Sie. Denn rechtzeitig zum großen Skisaison-Opening haben wir auch in diesem Jahr für unsere Club-Mitglieder ein ganz besonderes Winter-Zuckerl.

Ab 12. November können Sie sich als Club-Mitglied wieder in den Kleine-Zeitung-Büros in Klagenfurt, Villach und Spittal an der Drau Ihren exklusiven Skipass sichern. Holen Sie mehr aus dem Winter heraus und sparen Sie mit dem Kleine-Zeitung-Skipass bares Geld! Dieser kostet im Vorverkauf nur 256 Euro und besteht aus purem Wintervergnügen, denn er inkludiert jeweils eine Tagesskikarte aller zehn Hauptskigebiete und eine Tageskarte, die Sie sich selbst aus den neun Wahlskigebieten aussuchen können. Eine Auflistung der Skigebiete finden Sie nachstehend. Erleben Sie elf unvergessliche Skitage mit perfekt präparierten Pisten, modernen Liften und einzigartigen Panoramaaussichten, die jedes Skifahrer-Herz höher schlagen lassen.

Kleine Zeitung-Skipass

Der Kleine Zeitung-Skipass ist exklusiv nur für Club-Mitglieder erhältlich und inkludiert 11 Tagesskikarten: je eine Tageskarte aller zehn Hauptskigebiete und eine Tagesskikarte, welche Sie sich selbst aus den 9 Wahlskigebieten aussuchen können.

Hauptskigebiete:

1. Bad Kleinkirchheim

2. Gerlitzen

3. Goldeck

4. Grossglockner/Heiligenblut

5. Hochrindl

6. Katschberg

7. Mölltaler Gletscher & Ankogel

8. Nassfeld

9. Turrach

10. Koralpe

Wahlskigebiete:

1. Klippitztörl

2. Lienzer Bergbahnen

3. Petzen

4. St. Jakob

5. Kals-Matrei

6. Sillian

7. Weissensee

8. Falkert

9. Emberger Alm

Verkaufsstart: 12. November 2024

Preise im Vorverkauf bis inkl. 29. November 2024:

Erwachsene: 256 Euro

Kinder (bis 14 Jahre, Jahrgang 2010): 128 Euro

Preise ab 2. Dezember 2024:

Erwachsene: 269 Euro

Kinder (bis 14 Jahre, Jahrgang 2009): 135 Euro

Der Skipass ist ab dem 12. November nur in diesen Kleine-Zeitung-Büros erhältlich:

Kleine Zeitung Büro Klagenfurt

Hasnerstraße 2

Öffnungszeiten: Mo.-Do. 8:30-14 Uhr, Fr. 8:30-13 Uhr

Hasnerstraße 2 Öffnungszeiten: Mo.-Do. 8:30-14 Uhr, Fr. 8:30-13 Uhr Kleine Zeitung Büro Villach

Freihausgasse 10

Öffnungszeiten: Mo.-Do. 8-12:30 Uhr & 13-15 Uhr, Fr. 8-12 Uhr

Freihausgasse 10 Öffnungszeiten: Mo.-Do. 8-12:30 Uhr & 13-15 Uhr, Fr. 8-12 Uhr Kleine Zeitung Büro Spittal/Drau

Am Rathausplatz 1/5

Öffnungszeiten: Mo.-Do. 8-12:30 Uhr & 13-15 Uhr, Fr. 8-12 Uhr

Mit dem Kauf des Kleine Zeitung-Skipasses stimmen Sie den AGB und der Datenschutzerklärung zu. Der Skipass ist nicht übertragbar, Rückerstattungen oder Barablöse sind nicht möglich.