Mit dem ersten Schneefall bis in die Täler der Region Oberkärnten steigt die Vorfreude auf die Skisaison. Während viele Skigebiete bereits am Wochenende um den 6. Dezember den Betrieb aufnehmen, beginnt die Wintersaison im Skigebiet Großglockner-Heiligenblut erst am 20. Dezember. Das sorgt bei Lesern der Kleinen Zeitung für Unverständnis, zähle es doch zu einem der höchstgelegenen Skigebiete Kärntens. „Wir wollten bereits vor dem 20. Dezember ein Wochenende in Heiligenblut verbringen, aber es hat nichts geöffnet – weder das Skigebiet noch die meisten Unterkünfte. Das ist unverständlich, vor allem im Vergleich zu anderen Skigebieten, die zwei Wochen früher starten“, bemängelt ein Leser.