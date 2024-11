Der Winter ist da! In Kärnten hat es in der Nacht auf Freitag bis in die Täter geschneit. Der Schneefall war zwar nicht besonders ergiebig, aber er reichte für eine schöne Winterlandschaft am Morgen. Die Kinder, die am Weg zur Schule waren, freuten sich. Die ersten Schneefotos aus ganz Kärnten erreichten die Redaktion. Die Kinder

Villach und Klagenfurt präsentieren sich mit einer sanften Schneedecke, Lienz ist seit den Nachtstunden ebenfalls leicht angezuckert und im Lavanttal hat es auch geschneit.

Wie es weitergeht

Das war bereits Anfang der Woche prognostiziert worden: Eine dritte Kaltfront näherte sich von Donnerstag auf Freitag aus dem Südwesten. Und das war die Chance auf Schneefall bis in tiefe Lagen.

Nachdem es in der Nacht auf Donnerstag bereits in der Steiermark geschneit hatte, sind nun auch in Kärnten ein paar Zentimeter Schnee zusammengekommen. Aber das dürfte - zumindest in dieser Woche - nur ein kurzes erstes Wintergastspiel gewesen sein. Denn laut den Meteorologen erreichen den Alpenraum bereits am Wochenende wieder deutlich wärmere Luftmassen.