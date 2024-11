Seit 2018 begeistert „laxobu“ in den sozialen Medien ihre Follower mit ihren humorvollen, aber auch zum Nachdenken anregenden Beiträgen im Kärntner Dialekt. Hinter dem Pseudonym steckt die 27-jährige gebürtige Mölltalerin Larissa Bugelnig. Sprüche wie „A de richtige Entscheidung deaf da weh tuan“ oder „Sena Meinung is nit die Wohrheit“ zählen wohl zu ihren bekanntesten. „Schon als Kind und bis heute schreibe ich regelmäßig in Tagebüchern zum Beispiel auf, wie es mir geht und das auf eine poetische Art und Weise. Sätze, die mir besonders gefallen, habe ich immer markiert. So entstand die Idee, diese Phrasen als Sprüche in den sozialen Netzwerken zu teilen“, erzählt Bugelnig von ihren Anfängen. Bewusst wählte sie die Handschrift für ihre Sprüche, da es für sie persönlicher wirkt. Die Sprüche gewannen zunehmend an Beliebtheit, auf Instagram zählt sie heute mehr als 10.000 Follower, auf TikTok sind es mehr als 7000.