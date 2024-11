Auf „Das Kamillentee-Haus“ und „Tiroler Knödel in Paraguay“ folgt Siegfried Gelhausens dritter Roman. Die Themen in „Geister, Strohsack und Polenta“ sind ebenso vielseitig und kreativ wie der Name des Buches selbst: Ein Hexenmeister in Pflügen, übersinnliche Wahrnehmungen, ein untergetauchter Prinz, eine Begegnung mit dem mutmaßlichen Mörder von Marilyn Monroe, ein indischer Guru und das Wörthersee Mandl.