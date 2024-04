„Ausgestattet mit einem Rucksack, Oberkärntner Charme und einem Austria Ticket, wollte ich Länder auf eine naturnahe Weise erleben. Zu jener Zeit gab es weder Facebook noch Google, das Internet war den Leuten noch kein Begriff. Wir verließen uns auf Reiseerzählungen und Lexika, um uns über ferne Länder zu informieren“ - so beschreibt Joe Kniesek die Momente vor seiner Australien-Reise. Nach dem Abschluss der Handelsakademie in Spittal und einer Zugreise quer durch Österreich beschloss er, gemeinsam mit seinem Schulfreund Joe Walcher, mehr von der Welt sehen zu wollen. Sie begannen ihr einmonatiges Abenteuer zu planen, besorgten sich eine Karte und ein Buch über Australien, passende Kleidung und einen Schlafsack. Am 26. Februar 1988 startete ihre Reise am Bahnhof in Spittal.