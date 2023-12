Die Maturantinnen Stefanie Mandl, Emely Penker und Denise Steiner von der HLW Spittal präsentierten in der Wirtschaftskammer Spittal ihre Diplomarbeit, die von Direktor Adolf Lackner betreut wurde. Die Schülerinnen befassten sich mit dem Beruf „Influencer“, wie diese die heutige Generation beeinflussen und ob „Influencer“ eine gute Berufswahl sein kann. Unter den Gästen waren auch die Bürgermeister Ewald Tschabitscher (Steinfeld) und Johannes Pirker (Dellach/Drau) sowie Wirtschaftskammer-Obmann Georg Mathiesl. Sie durften sich auf die Vorträge der Influencer Rene Sabathy (Sendtwitch HD), Nina Maurer (xnina_ma) und Larissa Bugelnig (laxobu) freuen.

Sie gaben Einblicke in ihren Werdegang, den Berufsalltag und ihr Leben abseits des Internets. Aber auch die Gefahren, Risiken und Herausforderung des Internets wurden thematisiert. Die Oberkärntnerin Larissa Bugelnig, die seit Jahren ihre Follower mit Sprüchen im Kärntner Dialekt erreicht, betonte den Stellenwert einer soliden Ausbildung neben dem „Traumberuf“. Nina Maurer aus Klagenfurt, die ihren Fans hauptsächlich Einblicke von ihren Bergtouren sowie Skitouren liefert, arbeitet neben ihrer Tätigkeit im Klinikum Klagenfurt in der Organisationsentwicklung. Nur der gebürtige Steirer Rene Sabathy konzentriert sich ausschließlich auf seine Beschäftigung als Content Creator. Er gibt Einblicke in Skigebiete und liefert seinen Anhängern Tipps für den perfekten Schwung.