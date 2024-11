„Kentucky Buck“, „Naked & Famous“, „Yuzu Darling“, „Broken Flowers”, „Minato”, „Snickers old fashioned”, „Morning Glory Fizz” oder „Bugs Bunny” – mit fruchtig-cremigen Cocktails und einer großen Auswahl an Whiskey, Rum und Gin kann Thomas Domenig nicht nur seine Gäste überzeugen. 2300 Cocktailbars und 700 Weinbars aus dem deutschsprachigen Raum wollten es in den Falstaff Barguide 2025 schaffen, der die „Crème de la Crème der österreichischen Barszene“ würdigt. Mit seiner Café-Bar „Jack Rabbit“ am Weißensee erreichte er mit 91 Punkten – gemeinsam mit drei weiteren Bars – die Bestplatzierung im Kärnten-Ranking.