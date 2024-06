Nun, wie schmeckt er, der Weißensee? In seinem zweiten Buch „Wie schmeckt der Weißensee? Porträt einer Region“ bemüht sich Hannes Müller, Chef des Genießerhotels „Die Forelle“ in Techendorf und mittlerweile für seine fantastische und spannende „Berg.See.Küche“ berühmt, um eine Antwort. Sie lässt sich in diesem so gar nicht klassischem Kochbuch nicht finden.

Vielmehr ist das Buch, wie es Bürgermeisterin Karoline Turnschek (ÖVP) ausdrückte, eine Liebeserklärung an die Menschen, Bäuerinnen und Bauern, Produzenten und Köchinnen und Köche der Region. Sehr wohl garniert mit regionalen Rezepten. Am Samstagnachmittag wurde dieser Großformat-Band am neuen Veranstaltungsfloß bei der Seebrücke Einheimischen und Gästen präsentiert. Mit genüsslichen Grüßen aus der „Forelle-Küche“.

Die Texte stammen von Hannes Müller und dem Journalisten Tobias Müller, die beeindruckenden Fotos von der Lienzer Starfotografin Inge Prader. Das Buch erzählt von außergewöhnlichen Menschen, die sich in der Region um hochwertige Lebensmittel bemühen, von Bauernhöfen und Produktionsstätten und blickt in heimische Küchen. Aus ihren sehr persönlichen Gastbeiträgen lasen Ski-Olympiasieger Fritz Strobl, Architekt Günther Domenig, Kleine-Zeitung-Chefredakteur Hubert Patterer und der Industrielle Christoph Kulterer.