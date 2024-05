So eine Szene sieht er nur selten, der bronzene Achterjäger, der über dem Hauptplatz in Hermagor thront. Mittwochabend tummelte sich viel Publikum im Zentrum Hermagors, wurden doch die Cocktailtage eröffnet. Die Chance, ein Dutzend Top-Bartendern aus Österreich, Deutschland und darüber hinaus bei ihrer Arbeit mit Shaker, Jigger und Strainer zu beobachten, wurde eifrig genützt. Viele Besucher ließen sich die ausgefallenen Kreationen schmecken, unter anderem das variantenreiche Street Food, das Haubenkoch Manuel Ressi beisteuerte.

Der weitgereiste Weißenseer Bargastronom Thomas Domenig ist Gründer und Veranstalter der Cocktailtage. „Ich habe 2017 erstmals befreundete Barleute und Spirituosenpartner nach Kärnten eingeladen. Sie machten gerne mit, letztlich auch um Land und Leute kennenzulernen.“ Am Donnerstag standen Auftritte der Mixer auf dem Weißensee-Floß am Programm, am Freitag laden die Experten zur Mixkulinarik und einem unvergesslichem kulinarischen Abend in Weißenseer Hotels. Das Grande Finale geht am Samstag in Domenigs Bar „Jack Rabbit“ im Weißensee-Haus, mittlerweile als Kärntens Cocktail-Hotspot bekannt, über die Bühne. Domenig: „Mir ist wichtig, das Thema Barkultur als spezielles Angebot verstärkt in unsere Tourismusregion zu bringen.“ Für das musikalische Rahmenprogramm mit Techno-Rhythmen sorgt die Hamburgerin DJane La Vio.