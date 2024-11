Die Suche nach der eigenen Identität, ein großes Abenteuer im Herzen Sri Lankas und emotionale Begegnungen mit den Menschen vor Ort – das ist die Welt von Protagonistin Emma. Unter dem Pseudonym Lena Rader hat Autorin Annalena Unterwaditzer Ende Oktober ihren ersten Roman veröffentlicht. In „Fremde Ufer - Zwischen Kulturen und Herzen“ verarbeitet die 27-Jährige aus Berg im Drautal ihre eigenen Erfahrungen und erinnert sich an prägende Momente, die sie im Rahmen eines Pflegepraktikums und einer anschließenden Reise in dem südasiatischen Inselstaat machte.